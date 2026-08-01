Roorki News: अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। गंगनहर पटरी मार्ग पर एक माह पहले हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति के पुत्र ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। गंगनहर पटरी मार्ग पर एक माह पहले सड़क हादसे में गंभीर गायल व्यक्ति के पुत्र ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हादसे में घायल व्यक्ति का दाहिना हाथ काटना पड़ा था। सहारनपुर के मंदाकिनी विहार निवासी उदय तायल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सात जुलाई को उनके पिता राहुल तायल अपने परिचित अमित महेश्वरी के साथ स्कूटी से गंगनहर पटरी मार्ग से झबरेड़ा की ओर जा रहे थे। स्कूटी अमित महेश्वरी चला रहे थे, जबकि राहुल तायल पीछे बैठे थे। आरोप है कि गुड़ मंडी से करीब 100 मीटर पहले अज्ञात ट्रक को बचाने के प्रयास में स्कूटी सड़क किनारे कच्चे हिस्से में उतर गई और फिसलकर गिर गई।रईस
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