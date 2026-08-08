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Roorki News: सर्वर ठप होने से आधे घंटे तक नहीं बने पर्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल रुड़की में शनिवार को सर्वर की तकनीकी खराबी ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी।

Roorki News: सर्वर ठप होने से आधे घंटे तक नहीं बने पर्चे

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में शनिवार को सर्वर की तकनीकी खराबी ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी। सुबह करीब 11 बजे पर्चा काउंटर पर अचानक सर्वर डाउन हो गया। इससे नए मरीजों के पर्चे बनाने की प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक पूरी तरह बाधित रही। पर्चा बनवाने के लिए काउंटर पर कतार में खड़े मरीज और तीमारदार गर्मी में परेशान होते रहे।

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