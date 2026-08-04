Roorki News: पार्षद और पिता पर एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज
Roorki News: रुड़की। नगर निगम कार्यालय में विवाद के मामले में पुलिस ने पार्षद शिवम अग्रवाल और उनके पिता मनोज अग्रवाल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में म
Roorki News: रुड़की। नगर निगम कार्यालय में विवाद के मामले में पुलिस ने पार्षद शिवम अग्रवाल और उनके पिता मनोज अग्रवाल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पार्षद ने दोनों पिता-पुत्र पर गाली-गलौज, जातिसूचक शब्द कहने और लाइसेंसी पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को पार्षद मनोज कुमार ने तीन दिन पूर्व तहरीर देकर बताया था कि 31 जुलाई को शाम निगम कार्यालय में कई पार्षदों और अन्य लोगों की मौजूदगी में चर्चा चल रही थी।
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