Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: पार्षद और पिता पर एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की। नगर निगम कार्यालय में विवाद के मामले में पुलिस ने पार्षद शिवम अग्रवाल और उनके पिता मनोज अग्रवाल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में म

Roorki News: पार्षद और पिता पर एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज

Roorki News: रुड़की। नगर निगम कार्यालय में विवाद के मामले में पुलिस ने पार्षद शिवम अग्रवाल और उनके पिता मनोज अग्रवाल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पार्षद ने दोनों पिता-पुत्र पर गाली-गलौज, जातिसूचक शब्द कहने और लाइसेंसी पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को पार्षद मनोज कुमार ने तीन दिन पूर्व तहरीर देकर बताया था कि 31 जुलाई को शाम निगम कार्यालय में कई पार्षदों और अन्य लोगों की मौजूदगी में चर्चा चल रही थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।