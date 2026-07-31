Roorki News: कांवड़ पटरी पर उमड़ने लगा आस्था का सैलाब
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सावन मास शुरू होने के साथ ही रुड़की की कांवड़ पटरी पूरी तरह शिवमय होने लगी है। सावन के दूसरे दिन शुक्रवार को कांवड़ पटरी पर आस्था क
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सावन मास शुरू होने के साथ ही रुड़की की कांवड़ पटरी पूरी तरह शिवमय होने लगी है। सावन के दूसरे दिन शुक्रवार को कांवड़ पटरी पर भीड़ नजर आई। सुबह और शाम के समय शिवभक्तों की अच्छी-खासी भीड़ रही, जबकि दोपहर में उमस और तेज गर्मी के कारण अधिकांश कांवड़ियों ने शिविरों में विश्राम किया।
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