Roorki News: सेवा शिविर व भंडारे का शुभारंभ
Roorki News: सेवा शिविर व भंडारे का शुभारंभसेवा शिविर व भंडारे का शुभारंभसेवा शिविर व भंडारे का शुभारंभ
Roorki News: रुड़की। त्यागी समाज, त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट और नवीन टेक्नोलॉजी की ओर से नहर किनारे गंगा ग्रीन कॉलोनी के सामने कांवड़ सेवा शिविर, भंडारा, दवाई और विश्राम शिविर शुरू किया गया। अध्यक्ष अनिरुद्ध त्यागी और नवीन त्यागी ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस दौरान महामंत्री श्याम कुमार त्यागी, विकास त्यागी, कोषाध्यक्ष अनुराग त्यागी, नरोत्तम त्यागी, अशोक त्यागी, आदेश त्यागी, प्रदोष त्यागी, नंदकिशोर त्यागी, बागेश त्यागी, कुलभूषण त्यागी, नरेश त्यागी, अनंत त्यागी, अंकुर त्यागी, विक्रांत पुंडीर मौजूद रहे।
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