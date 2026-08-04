Roorki News: काले बादलों के बीच रिमझिम फुहारें, तापमान में 5.2 डिग्री की गिरावट
Roorki News: काले बादलों के बीच रिमझिम फुहारें, तापमान में 5.2 डिग्री की गिरावटकाले बादलों के बीच रिमझिम फुहारें, तापमान में 5.2 डिग्री की गिरावटकाले बादलों के बीच
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिनभर आसमान पर काले बादल छाए रहे। बीच-बीच में रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन हवा की रफ्तार बेहद कम रहने और नमी अधिक होने के कारण लोगों को उमस से राहत नहीं मिल सकी। धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आईआईटी रुड़की की कृषि-मौसम वेधशाला के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम रहा।
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