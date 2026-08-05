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Roorki News: पाडली में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की के पाडली गुर्जर में ऊर्जा निगम की टीम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने पर गांव वालों ने जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध बढ़ने पर टीम मीटर लगाए बिना लौट गई। सामाजिक कार्यकर्ता समीर आलम भी स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे और विरोध को बढ़ाया।

Roorki News: पाडली में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। नगर पंचायत पाडली गुर्जर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध बढ़ने पर टीम बिना मीटर लगाए वापस लौट गई। बुधवार को ऊर्जा निगम की टीम स्मार्ट मीटर लगाने को पाडली गुर्जर में पहुंची थी। इसकी जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता समीर आलम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया।

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