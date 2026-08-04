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Roorki News: शिवभक्तों को घेवर और पोहा प्रसाद बांटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट ने शिव भक्तों को घेवर और पोहा बांटा। इस शिविर में इंडियन यूथ क्लब और आईआईटी के छात्रों ने भाग लिया। प्रमुख सदस्यों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए।

Roorki News: शिवभक्तों को घेवर और पोहा प्रसाद बांटा

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट ने शिविर में इंडियन यूथ क्लब और आईआईटी के छात्रों ने शिवभक्तों को घेवर और पोहा बांटा। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष नरेश यादव, महामंत्री प्रदीप गोयल, कोषाध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल, रवि कपूर, संजीव सैनी, संदीप यादव, वंश सैनी, संदीप गोयल, शैलेश बंसल, शेर सिंह सारण, श्रवण सैनी, अतुल सैनी, शिव यादव, गौरव गोयल, निशि चौहान, महिला शाखा अध्यक्ष रेनू गुप्ता, बबीता यादव, उमा त्यागी, शालू आदि मौजूद रहे।

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