Roorki News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत
Roorki News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहतउमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहतउमस भरी गर्मी के बीच रुड
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। उमस भरी गर्मी से परेशान रुड़कीवासियों को गुरुवार को बारिश ने राहत दी। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस काफी अधिक थी। उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर रहे। इसके चलते लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। करीब 11:30 बजे मौसम ने करवट बदली और आसमान में घने बादल छा गए। इसके करीब दस मिनट बाद 11:40 बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई।
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