Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहतउमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहतउमस भरी गर्मी के बीच रुड

उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत
उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। उमस भरी गर्मी से परेशान रुड़कीवासियों को गुरुवार को बारिश ने राहत दी। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस काफी अधिक थी। उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर रहे। इसके चलते लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। करीब 11:30 बजे मौसम ने करवट बदली और आसमान में घने बादल छा गए। इसके करीब दस मिनट बाद 11:40 बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Rain Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।