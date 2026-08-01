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Roorki News: तहसील में प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे फरियादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की तहसील में आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन की बड़ी संख्या लंबित है। शनिवार को कई लोग जानकारी के लिए पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें लौटने के लिए कहा।

Roorki News: तहसील में प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे फरियादी

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रुड़की तहसील में आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। शनिवार को भी कई फरियादी प्रमाण पत्र की जानकारी लेने तहसील पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। संबंधित अधिकारी एसआईआर ड्यूटी में व्यस्त होने की बात कहकर आवेदकों को इंतजार करने की सलाह देते रहे।

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