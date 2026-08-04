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Roorki News: कांवड़ यात्रा में रात्रि ड्यूटी में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाएंगी रिफ्लेक्टिव जैकेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और सीओ ओशिन जोशी ने पुलिस अधिकारियों को रिफ्लेक्टिव टेपयुक्त जैकेट बांटी। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने और श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

कांवड़ यात्रा में रात्रि ड्यूटी में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाएंगी रिफ्लेक्टिव जैकेट
कांवड़ यात्रा में रात्रि ड्यूटी में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाएंगी रिफ्लेक्टिव जैकेट

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और सीओ ओशिन जोशी ने रुड़की, मंगलौर, भगवानपुर और पिरान कलियर क्षेत्र का भ्रमण कर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को रिफ्लेक्टिव टेपयुक्त जैकेट बांटी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और सीओ ओशिन जोशी ने पुलिसकर्मियों से ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता बरतने, श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

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