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Roorki News: सालियर में कूड़ा निस्तारण की फिर से पहल सालियर में कूड़ा निस्तारण की फिर से पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की नगर निगम ने सालियर ट्रंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कूड़े के पहाड़ के निस्तारण के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस बार 63,000 मीट्रिक टन कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। टेंडर अगले सप्ताह खोले जाएंगे और selected एजेंसी को कूड़ा हटाने का कार्य आवंटित किया जाएगा।

Roorki News: सालियर में कूड़ा निस्तारण की फिर से पहल सालियर में कूड़ा निस्तारण की फिर से पहल

Roorki News: रुड़की, कार्यालय संवाददाता। नगर निगम ने सालियर ट्रंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कूड़े के पहाड़ के निस्तारण के लिए एक बार फिर टेंडर जारी कर दिए हैं। इस बार करीब 63,000 मीट्रिक टन कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह टेंडर खोले जाएंगे, जिसके बाद चयनित एजेंसी को कार्य आवंटित कर कूड़ा हटाने का अभियान तेज गति से शुरू कराया जाएगा।

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