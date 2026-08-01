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Roorki News: कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ, शिवभक्तों की सेवा में जुटा प्रेस क्लब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। प्रेस क्लब रुड़की समिति की ओर से शनिवार को कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ किया गया। शिविर का उद्घाटन म

कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ, शिवभक्तों की सेवा में जुटा प्रेस क्लब
कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ, शिवभक्तों की सेवा में जुटा प्रेस क्लब

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट और एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने प्रेस क्लब रुड़की की ओर से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया। जेएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का भी प्रतीक है। ऐसे सेवा शिविर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाते हैं। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने शिविर संचालकों से प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने और श्रद्धालुओं को अनुशासित एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की अपील की।

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