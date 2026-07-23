Roorki News: चिलचिलाती धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी, बारिश का इंतजार हुआ लंबा
Roorki News: रुड़की में तेज धूप और उमस ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। लोग छाता और टोपी के साथ बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रुड़की में गुरुवार को चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोग घरों से निकलते समय सिर पर टोपी और हाथों में छाता लेकर नजर आए। दोपहर के समय सड़कों पर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए। तेज धूप के साथ उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने तीन-चार दिन पहले जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब तक बारिश नहीं हो सकी। आसमान में दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन बिना बरसे ही आगे बढ़ गए। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।
बाजारों और मुख्य मार्गों पर आने-जाने वाले लोग उमस से बेहाल नजर आए।
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