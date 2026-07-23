Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: चिलचिलाती धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी, बारिश का इंतजार हुआ लंबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की में तेज धूप और उमस ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। लोग छाता और टोपी के साथ बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है।

Roorki News: चिलचिलाती धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी, बारिश का इंतजार हुआ लंबा

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रुड़की में गुरुवार को चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोग घरों से निकलते समय सिर पर टोपी और हाथों में छाता लेकर नजर आए। दोपहर के समय सड़कों पर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए। तेज धूप के साथ उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने तीन-चार दिन पहले जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब तक बारिश नहीं हो सकी। आसमान में दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन बिना बरसे ही आगे बढ़ गए। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Haridwar News: बारिश के बाद भीषण गर्मी में लोगों के पसीने निकल गए

बाजारों और मुख्य मार्गों पर आने-जाने वाले लोग उमस से बेहाल नजर आए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।