Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: अस्पताल में भटके मरीज, सर्जन व ऑर्थोसर्जन की ओपीडी बंद मिलने से लौटे वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: अस्पताल में भटके मरीज, सर्जन व ऑर्थोसर्जन की ओपीडी बंद मिलने से लौटे वापसअस्पताल में भटके मरीज, सर्जन व ऑर्थोसर्जन की ओपीडी बंद मिलने से लौटे वापसअस्प

Roorki News: अस्पताल में भटके मरीज, सर्जन व ऑर्थोसर्जन की ओपीडी बंद मिलने से लौटे वापस

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में मंगलवार को डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन के ओपीडी में उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मरीज उपचार के लिए इधर-उधर भटकते रहे। कुछ मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सतीश कुमार की ड्यूटी ड्रगवेयर हाउस में आयोजित दिव्यांग जनों के शिविर में लगाई गई थी। वहीं, सर्जन डॉ. गार्गी की ड्यूटी इमरजेंसी में रही। इसके चलते दोनों की ओपीडी प्रभावित रही। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जब संबंधित डॉक्टरों के नहीं मिलने की जानकारी मिली तो उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।