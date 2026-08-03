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Roorki News: गणेशपुर में भू-धंसाव वाले क्षेत्रों में तेज हुआ सक्शन अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। गणेशपुर में एडीबी की सीवर लाइन के आसपास लगातार हो रहे भू-धंसाव और भवनों को पहुंच रहे नुकसान के मद्देनजर सोमवार से जल संस्थान के गंग

गणेशपुर में भू-धंसाव वाले क्षेत्रों में तेज हुआ सक्शन अभियान
गणेशपुर में भू-धंसाव वाले क्षेत्रों में तेज हुआ सक्शन अभियान

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। गणेशपुर में एडीबी की सीवर लाइन के आसपास भू-धंसाव और भवनों को नुकसान के मद्देनजर सोमवार से जल संस्थान के गंगा अनुभाग ने प्रभावित क्षेत्र में मलबा निकालने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर लगातार निगरानी के निर्देश दिए। सहायक अभियंता जुनैद गौड़ और कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा ने गणेशपुर के साथ-साथ शेखपुरी, कृष्ण नगर, राजेंद्र नगर और सुभाष नगर में चल रहे मलबा निकालने और सीवर सफाई कार्यों का जायजा लिया।

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