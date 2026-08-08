Roorki News: बारिश से बचाव को मोची और सब्जी विक्रेता को बांटे छाते
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए रोटरी क्लब रुड़की एलीट की ओर से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सेवा परियोजना का आयोजन किया गया। क्लब
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रोटरी क्लब एलीट बारिश से बचाव के लिए लोगों को छाते बांटे। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप वाधवान, क्लब अध्यक्ष नीता मित्तल और सचिव रमा गुप्ता ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना क्लब की प्राथमिकता है। इस दौरान कोषाध्यक्ष वर्णित अग्रवाल, राधेश्याम गुप्ता, प्रीती अग्रवाल, अनिरुद गोयल, प्रदीप वाधवान, संजय कालरा, सौमेन कर्माकर, तरु गोयल और सीमा वाधवान आदि का सहयोग रहा। नोट--फोटो
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