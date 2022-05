फर्जी कंपनी बनाकर जानिए कैसे कर डाली करोड़ाें रुपयों की ठगी, फरार चल रहे युवक को पहुंचाया जेल

थाना खानपुर में 1.60 करोड़ की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फर्जी कम्पनी बनाकर उससे व उसके साथियों को कम्पनी के माध्यम से पैसे शेयर मार्केंट मे लगवाकर अधिक पैसा दिलवाने का लालच दिया।

