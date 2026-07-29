Roorki News: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल
Roorki News: रुड़की में रोडवेज बस की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ लग गई, जिसे पुलिस ने खुलवाया।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि महिला का पति घायल हो गया। हादसे के बाद चालक मौके पर ही बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाकर यातायात सुचारू कराया।
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