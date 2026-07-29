Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की में रोडवेज बस की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ लग गई, जिसे पुलिस ने खुलवाया।

रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल
रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि महिला का पति घायल हो गया। हादसे के बाद चालक मौके पर ही बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाकर यातायात सुचारू कराया।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: रुड़की में रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत, पति गंभीर घायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bus Roorki Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।