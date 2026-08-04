Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने में बीएलओ को मिलेगा शिक्षकों का सहयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। तहसील मुख्यालय में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक

मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने में बीएलओ को मिलेगा शिक्षकों का सहयोग
मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने में बीएलओ को मिलेगा शिक्षकों का सहयोग

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में एसआईआर अभियान को लेकर बैठक में मतदाता सूची में त्रुटियों और अपूर्ण प्रपत्रों की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध तरीके से ठीक कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बीएलओ के सहयोग के लिए शिक्षकों की तैनाती की गई। एसडीएम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना प्राथमिकता है। समीक्षा के दौरान कई आवेदनों और मतदाता सूची में नाम, आयु, पता सहित अन्य जानकारियों में तकनीकी कमियां सामने आई हैं। ऐसे सभी मामलों में संबंधित मतदाताओं को विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बताया कि त्रुटियों के त्वरित निस्तारण के लिए एईआरओ की तैनाती की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Voter List Roorki Latest News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।