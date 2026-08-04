Roorki News: मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने में बीएलओ को मिलेगा शिक्षकों का सहयोग
Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। तहसील मुख्यालय में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक
Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में एसआईआर अभियान को लेकर बैठक में मतदाता सूची में त्रुटियों और अपूर्ण प्रपत्रों की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध तरीके से ठीक कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बीएलओ के सहयोग के लिए शिक्षकों की तैनाती की गई। एसडीएम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना प्राथमिकता है। समीक्षा के दौरान कई आवेदनों और मतदाता सूची में नाम, आयु, पता सहित अन्य जानकारियों में तकनीकी कमियां सामने आई हैं। ऐसे सभी मामलों में संबंधित मतदाताओं को विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बताया कि त्रुटियों के त्वरित निस्तारण के लिए एईआरओ की तैनाती की गई है।
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