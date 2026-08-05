Roorki News: स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध
Roorki News: पाड़ली गुज्जर में बिना सहमति मीटर लगाने का आरोप, हंगामे के बाद टीम लौटी वापसपाड़ली गुज्जर में बिना सहमति मीटर लगाने का आरोप, हंगामे के बाद टीम लौटी वा
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। नगर पंचायत पाडली गुज्जर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध बढ़ने पर यूपीसीएल की टीम बिना मीटर लगाए वापस लौट गई। बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विभाग की टीम गांव पहुंची थी। इसकी जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता समीर आलम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।