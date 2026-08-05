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Roorki News: स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: पाड़ली गुज्जर में बिना सहमति मीटर लगाने का आरोप, हंगामे के बाद टीम लौटी वापसपाड़ली गुज्जर में बिना सहमति मीटर लगाने का आरोप, हंगामे के बाद टीम लौटी वा

Roorki News: स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। नगर पंचायत पाडली गुज्जर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध बढ़ने पर यूपीसीएल की टीम बिना मीटर लगाए वापस लौट गई। बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विभाग की टीम गांव पहुंची थी। इसकी जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता समीर आलम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया।

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