Roorki News: हल्की बारिश में मखनपुर की सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ीं
Roorki News: भगवानपुर,संवाददाता। हल्की बारिश ने एक बार फिर नगर पंचायत क्षेत्र के गांव मखनपुर में जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य मार्ग पर जलभराव होने से आम
Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। बारिश ने मक्खनपुर में जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई स्थानों पर वाहन पानी में फंसते भी दिखाई दिए। सड़क पर कीचड़ फैलने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बरसात के मौसम में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।