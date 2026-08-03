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Roorki News: हल्की बारिश में मखनपुर की सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर,संवाददाता। हल्की बारिश ने एक बार फिर नगर पंचायत क्षेत्र के गांव मखनपुर में जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य मार्ग पर जलभराव होने से आम

हल्की बारिश में मखनपुर की सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ीं
हल्की बारिश में मखनपुर की सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। बारिश ने मक्खनपुर में जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई स्थानों पर वाहन पानी में फंसते भी दिखाई दिए। सड़क पर कीचड़ फैलने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बरसात के मौसम में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

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