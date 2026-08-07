Roorki News: महिला से मोबाइल लूटने वाला आरोपी दबोचा, मोबाइल भी बरामद
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। पुलिस ने महिला से मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। पुलिस ने महिला से मोबाइल लूट के आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल भी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार, छह अगस्त को सिंचाई परिकल्प भवन निवासी रश्मि सिंह ने कोतवाली गंगनहर में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात युवक उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने नहर पटरी पर कब्रिस्तान के पास से अंकित पुत्र बीरबल निवासी रास्तम, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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