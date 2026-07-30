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Roorki News: बेगमपुल के पास विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर,संवाददाता। लक्सर-सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित बेगमपुल के पास गुरुवार को एक विशालकाय अजगर निकल आने से राहगीरों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अजगर

बेगमपुल के पास विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप
बेगमपुल के पास विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप

Roorki News: लक्सर। बेगमपुल के पास गुरुवार को सड़क के पास अजगर के आ जाने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी के निर्देश पर गुरजंट सिंह, सुमित कुमार और शिव कुमार ने ग्रामीणों की मदद से अजगर को रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद उसके प्राकृतिक आवास के अनुकूल सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।

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