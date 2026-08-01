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Roorki News: धांधली का आरोप लगा ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लंढौरा में जैनपुर झंझेड़ी के लोगों ने कब्रिस्तान सौंदर्यीकरण के लिए आए 25 लाख रुपये में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस रकम का उपयोग सड़कों के निर्माण में किया। स्थानीय निवासियों ने इस मामले की जांच की मांग की है।

धांधली का आरोप लगा ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
धांधली का आरोप लगा ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Roorki News: लंढौरा, संवाददाता। जैनपुर झंझेड़ी के लोगों ने कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण के लिए आए पैसे में धांधली करने का आरोप लगा प्रदर्शन किया। आरोप है कि चार लोगों ने कब्रिस्तान के लिए आई रकम को सड़कों का निर्माण में लगा दिया। जैनपुर झंझेड़ी निवासी वाजिद, सद्दाम, सोहराब, फरमान आदि का कहना है कि कुछ माह पहले जिला पंचायत से कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल और सौन्दर्यकरण के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने साठगांठ कर उक्त रकम से सड़कों का निर्माण करा दिया।

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