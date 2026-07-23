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Roorki News: कलियर-रुड़की मार्ग पर स्थायी स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स के दौरान हर वर्ष अस्थायी पथ प्रकाश व्यवस्था पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए पिरान कलियर विधायक फु

Roorki News: कलियर-रुड़की मार्ग पर स्थायी स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव

Roorki News: कलियर, संवाददाता। विधायक फुरकान अहमद ने दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स को देखते हुए स्थाई पथ प्रकाश व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव रखा है उन्होंने उर्स मेला तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि उर्स के दौरान लाखों जायरीन दरगाह साबिर पाक में जियारत के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कलियर-रुड़की मार्ग पर पर्याप्त रोशनी न होने से श्रद्धालुओं और आम राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में दरगाह प्रबंधन को हर वर्ष अस्थायी पथ प्रकाश व्यवस्था पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो केवल सीमित अवधि के लिए ही उपयोगी साबित होती है।

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