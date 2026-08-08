Roorki News: विधि-विधान से संपन्न हुआ प्रेस क्लब का कांवड़ सेवा शिविर
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। प्रेस क्लब रुड़की की ओर से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर शनिवार को आठवें दिन विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। शिविर में आठ दिनों तक कांवड़
Roorki News: प्रेस क्लब का कांवड़ सेवा शिविर विधि-विधान से संपन्न रुड़की, संवाददाता। प्रेस क्लब रुड़की की ओर से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर के समापन पर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने प्रेस क्लब के सेवा कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सेवा पुण्य का कार्य है। आठ दिनों तक लगातार भंडारा और मेडिकल कैंप संचालित करना सराहनीय पहल है।इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य पंडित रजनीश शास्त्री ने विधि-विधान से यज्ञ कराया। इसमें प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक मिश्रा समेत पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। इसके बाद श्रद्धालुओं और उपस्थित लोगों को हलवा, खीर और कढ़ी-चावल का प्रसाद बांटा गया।
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