उर्स की तैयारियों को लेकर कलियर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान
लाखों जायरीनों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कसी कमर उर्स की तैयारियों को लेकर कलियर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान
कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर तहसील प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। उर्स में देशभर से लाखों जायरीनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शनिवार को प्रशासन की टीम ने दरगाह कर्मचारियों और पुलिस बल के साथ दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।