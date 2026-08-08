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उर्स की तैयारियों को लेकर कलियर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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लाखों जायरीनों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कसी कमर उर्स की तैयारियों को लेकर कलियर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

उर्स की तैयारियों को लेकर कलियर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर तहसील प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। उर्स में देशभर से लाखों जायरीनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शनिवार को प्रशासन की टीम ने दरगाह कर्मचारियों और पुलिस बल के साथ दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

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