Roorki News: सालाना उर्स की तैयारियों में बारिश बनी बाधा
Roorki News: कलियर, संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स में अब करीब एक सप्ताह का समय शेष है। प्रशासन मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देन
Roorki News: कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स में अब करीब एक सप्ताह का समय शेष है। प्रशासन मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं लगातार हो रही भारी बारिश ने व्यवस्थाओं के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बारिश के कारण उर्स के दौरान लगने वाली अस्थाई कोतवाली के मुख्य गेट ओर मेला क्षेत्र के कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई है, जिससे श्रद्धालुओं और ड्यूटी पर तैनात होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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