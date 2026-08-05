Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: अस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: अस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण अस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षणअस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण

अस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण
अस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण

Roorki News: कलियर। दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स को लेकर सीओ सुमित पांडेय ने बुधवार को मेले के दौरान लगने वाली वाली अस्थायी कोतवाली, पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों से मेले की तैयारियों की जानकारी लेकर पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। सीओ ने निर्देश दिए कि जायरीनों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।

ये भी पढ़ें:उर्स में किसी की भी लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: जेएम
ये भी पढ़ें:Dehradun News: उर्स मेले की तैयारियों को लेकर मंथन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर रहा फोकस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।