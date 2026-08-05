Roorki News: अस्थाई कोतवाली और पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण
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Roorki News: कलियर। दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स को लेकर सीओ सुमित पांडेय ने बुधवार को मेले के दौरान लगने वाली वाली अस्थायी कोतवाली, पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों से मेले की तैयारियों की जानकारी लेकर पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। सीओ ने निर्देश दिए कि जायरीनों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।
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