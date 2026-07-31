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Roorki News: झबरेड़ा में पचास हजार की आबादी ने आठ घंटे झेली बिजली कटौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: झबरेड़ा, संवाददाता। कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से विद्युत आपूर्ति लगातार आठ घंटे ठप रहने से लगभग 50 हजार लोगों को भीषण गर्मी के बीच भा

Roorki News: झबरेड़ा में पचास हजार की आबादी ने आठ घंटे झेली बिजली कटौती

Roorki News: झबरेड़ा, संवाददाता। कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार को आठ घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से 50 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यशवीर सिंह, राजकुमार चौधरी, बिरम सिंह, अतुल जैन, भोला सिंह, जमशेद मलिक, गुलाब सिंह, अरविंद कुमार, धर्मपाल सिंह, सुबोध कुमार आदि का कहना है कि सुबह 7 बजे से बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार आठ घंटे बिजली न रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

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