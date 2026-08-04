Roorki News: पुलिस ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा
Roorki News: रुड़की के गणेशपुर पुल टैंक चौक पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। पुलिस अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर शिवभक्तों को जलपान वितरित किया। इस दौरान एसपी देहात हरिद्वार सहित अन्य अधिकारियों ने यात्रा की शुभकामनाएँ दीं। पूरा क्षेत्र भोले के जयकारों से गूंज उठा।
Roorki News: रुड़की। रुड़की के गणेशपुर पुल टैंक चौक पर नहर पटरी से गुजर रहे कांवड़ियों का पुलिस अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिवभक्तों को जलपान भी वितरित किया गया। मंगलवार को कार्यक्रम में एसपी देहात हरिद्वार शेखर चंद्र सुयाल, सीओ रुड़की ओशिन जोशी, एसआई प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनकी सुखद यात्रा की कामना की। भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में गूंज उठा।
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