Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: पुलिस ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की के गणेशपुर पुल टैंक चौक पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। पुलिस अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर शिवभक्तों को जलपान वितरित किया। इस दौरान एसपी देहात हरिद्वार सहित अन्य अधिकारियों ने यात्रा की शुभकामनाएँ दीं। पूरा क्षेत्र भोले के जयकारों से गूंज उठा।

पुलिस ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा
पुलिस ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा

Roorki News: रुड़की। रुड़की के गणेशपुर पुल टैंक चौक पर नहर पटरी से गुजर रहे कांवड़ियों का पुलिस अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिवभक्तों को जलपान भी वितरित किया गया। मंगलवार को कार्यक्रम में एसपी देहात हरिद्वार शेखर चंद्र सुयाल, सीओ रुड़की ओशिन जोशी, एसआई प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनकी सुखद यात्रा की कामना की। भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में गूंज उठा।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों की सेवा सौभाग्य, उनका स्वागत हमारी संस्कृति का प्रतीक : धामी
ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रियों पर मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा
ये भी पढ़ें:Roorki News: पूर्व मेयर ने कांवड़ियों का स्वागत किया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।