Roorki News: नारसन चेक पोस्ट पर मिले दो नाबालिग
Roorki News: मंगलौर में नारसन चेक पोस्ट पर पुलिस ने दो नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया। दोनों बच्चे अपने हॉस्टल से बगैर जानकारी दिए घूमने निकल गए थे। उनकी उम्र 14 वर्ष है और वे सुफा इंटरनेशनल एकेडमी, मुजफ्फरनगर के छात्र हैं। पुलिस ने उन्हें सकुशल लौटाया।
Roorki News: मंगलौर। नारसन चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान पुलिस ने दो नाबालिग बच्चों को सकुशल उनके परिजनों से मिला दिया। दोनों बच्चे बिना किसी को बताए अपने हॉस्टल से उत्तराखंड घूमने के लिए निकल पड़े थे। पुलिस के अनुसार, नारसन चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को दो किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते मिले। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम अरहम अली (14) तथा मोहम्मद अली निवासी नगला, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर बताए। दोनों सुफा इंटरनेशनल एकेडमी, खुड्डा खामपुर मुजफ्फरनगर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह करीब छह बजे बिना किसी को बताए हॉस्टल से निकल गए थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।