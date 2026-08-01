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Roorki News: नारसन चेक पोस्ट पर मिले दो नाबालिग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर में नारसन चेक पोस्ट पर पुलिस ने दो नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया। दोनों बच्चे अपने हॉस्टल से बगैर जानकारी दिए घूमने निकल गए थे। उनकी उम्र 14 वर्ष है और वे सुफा इंटरनेशनल एकेडमी, मुजफ्फरनगर के छात्र हैं। पुलिस ने उन्हें सकुशल लौटाया।

Roorki News: नारसन चेक पोस्ट पर मिले दो नाबालिग

Roorki News: मंगलौर। नारसन चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान पुलिस ने दो नाबालिग बच्चों को सकुशल उनके परिजनों से मिला दिया। दोनों बच्चे बिना किसी को बताए अपने हॉस्टल से उत्तराखंड घूमने के लिए निकल पड़े थे। पुलिस के अनुसार, नारसन चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को दो किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते मिले। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम अरहम अली (14) तथा मोहम्मद अली निवासी नगला, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर बताए। दोनों सुफा इंटरनेशनल एकेडमी, खुड्डा खामपुर मुजफ्फरनगर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह करीब छह बजे बिना किसी को बताए हॉस्टल से निकल गए थे।

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