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Roorki News: सवा लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर। कोतवाली भगवानपुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार किशनपुर निवासी शमशाद पुत्र जमशेद ने पुलिस को दी तहरीर में ब

Roorki News: सवा लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मुकदमा दर्ज

Roorki News: भगवानपुर। ऑनलाइन धोखाधड़ी में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। किशनपुर निवासी शमशाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर पीड़ित से 1.27 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। कोतवाली प्रभारी रितेश साह ने बताया कि संबंधित बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेनदेन का विवरण खंगाला जा रहा है।

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