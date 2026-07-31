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Roorki News: कांवड़ यात्रा के दौरान गुम हुए दो मोबाइल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलौर में गुम हुए दो मोबाइल फोन रोहित मल्होत्रा की सूचना पर पुलिस ने खोज निकाले। पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल को ट्रेस किया और तकनीकी सहायता से उन्हें रुड़की क्षेत्र से बरामद किया। मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए।

कांवड़ यात्रा के दौरान गुम हुए दो मोबाइल बरामद
कांवड़ यात्रा के दौरान गुम हुए दो मोबाइल बरामद

Roorki News: मंगलौर। कांवड़ यात्रा के दौरान गुम हुए दो मोबाइल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई को रोहतक निवासी कांवड़िया रोहित मल्होत्रा ने मंगलौर पहुंचकर सूचना दी कि रुड़की और मंगलौर के बीच उनका मोबाइल गुम हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। तकनीकी सहायता से मोबाइल की लोकेशन रुड़की क्षेत्र में ट्रेस हुई।

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