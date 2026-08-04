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Roorki News: खानपुर चौक पर मिला हैंडबैग, पुलिस ने मालिक को सकुशल लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर में एक कांवड़िए का बैग मंगलवार को गिर गया, जिसमें मोबाइल समेत अन्य जरूरी सामान था। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर उसके मालिक सोनू सैनी, निवासी वार्ड नंबर-6, मूनक, जिला संगरूर, पंजाब की पहचान की और उन्हें खानपुर चौक बुलाया।

Roorki News: खानपुर चौक पर मिला हैंडबैग, पुलिस ने मालिक को सकुशल लौटाया

Roorki News: भगवानपुर। खानपुर चौक पर मंगलवार को एक कांवड़िए बैग छूट गया, जिसमें मोबाइल सहित अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लेकर उसके मालिक की तलाश शुरू की। जांच के दौरान बैग के मालिक की पहचान सोनू सैनी, निवासी वार्ड नंबर-6, मूनक, जिला संगरूर पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उनसे संपर्क कर उन्हें खानपुर चौक बुलाया।

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