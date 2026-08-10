Roorki News: कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में जुटे पुलिस और एसपीओ
Roorki News: कांवड़ मेले के दौरान बेड़पुर चौक और कांवड़ पटरी पुल पर पुलिस और एसपीओ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में जुटे हैं। वे कांवड़ियों को व्यवस्थित तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं और राहगीरों को सुरक्षित पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर शिवभक्तों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।
Roorki News: कांवड़ मेले के दौरान बेड़पुर चौक और कांवड़ पटरी पुल सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस और एसपीओ श्रद्धालुओं की सुरक्षा-यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच पुलिस और एसपीओ दिन-रात मुस्तैदी से ड्यूटी कर व्यवस्था को सुचारु बनाए हुए हैं। भीड़ बढ़ने पर पुलिस और एसपीओ कांवड़ियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने, वाहनों की गति नियंत्रित करने और राहगीरों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। रास्ता भटकने वाले शिवभक्तों को सही दिशा बताने और जरूरत पड़ने पर सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
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