Roorki News: पुलिस ने कांवड़ में ग्रामीणों से मांगा सहयोग
Roorki News: रुड़की के बंदरजूड में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस-जन संवाद बैठक आयोजित की गई। एसओ अंकुर शर्मा ने ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित लोगों ने सहयोग का भरोसा दिया।
Roorki News: रुड़की। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को बुग्गावाला थाना क्षेत्र के ग्राम बंदरजूड में पुलिस-जन संवाद बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसओ अंकुर शर्मा ने ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों से यात्रा के दौरान पुलिस का पूरा सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अफवाह या कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचना तत्काल पुलिस को दें। ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। एसओ ने कहा कि कांवड़ यात्रा सभी की आस्था का पर्व है और इसे सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना पुलिस और आमजन की साझा जिम्मेदारी है।
बैठक में मौजूद लोगों ने भी पुलिस को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
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