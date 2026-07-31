Roorki News: दो कुंतल अवैध मांस के साथ दो गिरफ्तार
Roorki News: मंगलौर में पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर अवैध पशु कटान का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मांस, कटान के उपकरण और तराजू-बांट बरामद किए। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार हो गया। उपनिरीक्षक नितिन सिंह बिष्ट ने छापे का नेतृत्व किया।
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। कस्बे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापा मारकर अवैध पशु कटान का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में अवैध मांस, कटान के उपकरण और तराजू-बांट बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। उपनिरीक्षक नितिन सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान बस अड्डा तिराहे के पास मुखबिर ने सूचना दी कि मोहल्ला किला निवासी सलमान और उसके भाई अपने घर में अवैध पशु कटान कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा।
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