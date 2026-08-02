Roorki News: आठ लाख की कीमत की स्मैक के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार
Roorki News: कांवड़ मेले के दौरान बुग्गावाला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 32.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग आठ लाख रुपये है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
Roorki News: कांवड़ मेले के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुग्गावाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब आठ लाख रुपये कीमत की स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में नशे की खेप पहुंचाने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर जिलेभर में ऑपरेशन प्रहार और नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुग्गावाला थाना पुलिस शनिवार को क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
इस दौरान पुलिस ने ग्राम सावनशेर के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 32.60 ग्राम स्मैक हुई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब आठ लाख रुपये बताई जा रही है।पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान शहबान पुत्र कुर्बान और नदीम पुत्र कबीर निवासी ग्राम सिकरोढा, भगवानपुर बताई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर बाइक भी सीज कर दी। साथ ही दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को क्षेत्र के कुछ बड़े ड्रग्स पैडलरों के संबंध में जानकारी दी है। एसओ अंकुर शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद अलग टीम का गठन कर संबंधित तस्करों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।