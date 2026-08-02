Roorki News: आठ लाख की कीमत की स्मैक के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार

Roorki News: कांवड़ मेले के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुग्गावाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब आठ लाख रुपये कीमत की स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में नशे की खेप पहुंचाने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर जिलेभर में ऑपरेशन प्रहार और नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुग्गावाला थाना पुलिस शनिवार को क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी।

इस दौरान पुलिस ने ग्राम सावनशेर के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 32.60 ग्राम स्मैक हुई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब आठ लाख रुपये बताई जा रही है।पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान शहबान पुत्र कुर्बान और नदीम पुत्र कबीर निवासी ग्राम सिकरोढा, भगवानपुर बताई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर बाइक भी सीज कर दी। साथ ही दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को क्षेत्र के कुछ बड़े ड्रग्स पैडलरों के संबंध में जानकारी दी है। एसओ अंकुर शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद अलग टीम का गठन कर संबंधित तस्करों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।