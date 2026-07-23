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Roorki News: चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर। कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एसएस

Roorki News: चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

Roorki News: लक्सर। कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसआई नितिन चौहान ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी देवेंद्र सिंह, ध्वजवीर और यशवीर सिंह नेगी ने एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली। उसके पास से चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनुज कुमार पुत्र नानू सिंह निवासी रायखेड़ा फेरूपुर, थाना पथरी बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

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