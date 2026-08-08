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Roorki News: कांवड़ मेले में दुकान लगा रहा था पांच साल से फरार वारंटी, दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। गैर जमानती वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलौर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कि

Roorki News: कांवड़ मेले में दुकान लगा रहा था पांच साल से फरार वारंटी, दबोचा

Roorki News: मंगलौर। पुलिस को सूचना मिली कि पांच साल से फरार वारंटी मोनू उर्फ भूरा निवासी लिब्बरहेड़ी कांवड़ मेले के दौरान अपने गांव आया हुआ है और मेले में दुकान लगा रहा है। पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का मामला चल रहा है। वारंट जारी होने वह फरार चल रहा था।

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