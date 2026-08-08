Roorki News: रसूलपुर में चोरी करने वाले लोग दबोचे
Roorki News: धनौरी, संवाददाता। बीते सप्ताह धनौरी क्षेत्र के रसूलपुर तेलीवाला में बंद मकान में चोरी खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस
Roorki News: धनौरी, संवाददाता। रसूलपुर तेलीवाला में बंद मकान में चोरी खुलासा कर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के जेवर, सिक्के और एक लाख रुपये बरामद किए हैं। शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला के रसूलपुर निवासी प्रदीप कुमार ने पिछले सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह धनौरी में अपनी दुकान पर चला गया था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी मकान के मुख्य गेट पर ताला लगाकर रुड़की दवाई लेने चली गई थी। दोपहर में जब वह वापस लौटी तो मुख्य गेट और कमरों के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर अलमारी और बक्सों के ताले भी टूटे मिले तथा सामान बिखरा पड़ा था।
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