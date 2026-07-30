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Roorki News: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 17 बाइकें बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 17 बाइकें बरामद
अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 17 बाइकें बरामद

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी कीके 17 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी कर एक खंडहर में छिपाकर रखते थे। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और सीओ ओशिन जोशी ने बताया कि कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने गंगनहर कोतवाली में दर्ज वाहन चोरी के चार मुकदमों की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

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