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Roorki News: पुलिस ने तीन शातिर चोर दबोचे, चोरी की रूलर मशीन बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। कोतवाली भगवानपुर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.41 लाख रुपये कीमत

पुलिस ने तीन शातिर चोर दबोचे, चोरी की रूलर मशीन बरामद
पुलिस ने तीन शातिर चोर दबोचे, चोरी की रूलर मशीन बरामद

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.41 लाख रुपये कीमत की चोरी हुई रूलर मशीन तथा वारदात में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई को सिरचंदी निवासी अलीशान पुत्र इमरान ने तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोरों ने रात के समय उनके गोदाम का ताला तोड़कर रूलर मशीन चोरी कर ली।

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