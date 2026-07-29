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Roorki News: स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। भगवानपुर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 7.02 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिला

Roorki News: स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ युवक गिरफ्तार

Roorki News: भगवानपुर। थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम को सिकरौढ़ा गांव के पास युवक को संदिग्ध अवस्था में आता दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर वह भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.02 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम साकिब निवासी सिकरौढ़ा बताया।

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