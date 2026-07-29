Roorki News: स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ युवक गिरफ्तार
Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। भगवानपुर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 7.02 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिला
Roorki News: भगवानपुर। थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम को सिकरौढ़ा गांव के पास युवक को संदिग्ध अवस्था में आता दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर वह भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.02 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम साकिब निवासी सिकरौढ़ा बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।