Roorki News: माहौल खराब करने पर दो का शांतिभंग में चालान

Roorki News: कलियर। पुलिस ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में माहौल खराब करने वाले दो लोगों का शांति भंग में चालान किया है। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को कलियर पीपल चौक के निकट दो व्यक्तियों जो आपस में एक-दूसरे के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट पर उतारू हो रहे थे, एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए झगड़े पर उतारु थे और शांतिभंग कर रहे थे। इस पर पुलिस ने किसी आपराधिक घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अब्दुल रज्जाक निवासी वार्ड 8 नगर पंचायत पिरान कलियर और जुम्मन निवासी वार्ड पांच नगर पंचायत पिरान कलियर का शांतिभंग में चालान किया है।