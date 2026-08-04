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Roorki News: पिज्जा दुकान संचालक पर फायरिंग मामले में छह युवकों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: आरआर पिज्जा संचालक ने लगाया जान से मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोपपिज्जा दुकान संचालक पर फायरिंग मामले में छह युवकों पर केस दर्ज

Roorki News: पिज्जा दुकान संचालक पर फायरिंग मामले में छह युवकों पर केस दर्ज

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। पिज्जा दुकान संचालक ने कुछ युवकों पर गाली-गलौज, मारपीट और तमंचे से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार नामजद और दो अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर ढंडेरा निवासी रविंद्र बिष्ट ने सोमवार की देर शाम पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह साउथ सिविल लाइन दिल्ली हाईवे रोड आरआर पिज्जा का संचालक है। बताया कि सोमवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे पांच-छह युवक उसकी दुकान पर पहुंचे और चीज पिज्जा का ऑर्डर दिया।

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