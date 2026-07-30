Roorki News: बिना इलाज के लौटे हड्डी और ईएनटी के मरीज
Roorki News: रुड़की के सिविल अस्पताल में गुरुवार को हड्डी और नाक-कान-गला संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए पहुंचे मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ा। ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण कई मरीज बिना उपचार के लौटने पर बाध्य हुए। डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी और वीआईपी ड्यूटी के चलते वे उपलब्ध नहीं थे।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में गुरुवार को हड्डी और नाक-कान-गला संबंधी बीमारी का उपचार कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। दोनों विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार नहीं मिल सका। कई मरीजों को बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ा। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार की बुधवार रात नाइट ड्यूटी थी। इसके चलते गुरुवार को उनका ड्यूटी ऑफ रहा। वहीं, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव अग्रवाल की गुरुवार को वीआईपी ड्यूटी लगी हुई थी। ऐसे में दोनों ही विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं रहे।
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