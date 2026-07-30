Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: बिना इलाज के लौटे हड्डी और ईएनटी के मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की के सिविल अस्पताल में गुरुवार को हड्डी और नाक-कान-गला संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए पहुंचे मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ा। ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण कई मरीज बिना उपचार के लौटने पर बाध्य हुए। डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी और वीआईपी ड्यूटी के चलते वे उपलब्ध नहीं थे।

Roorki News: बिना इलाज के लौटे हड्डी और ईएनटी के मरीज

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में गुरुवार को हड्डी और नाक-कान-गला संबंधी बीमारी का उपचार कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। दोनों विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार नहीं मिल सका। कई मरीजों को बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ा। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार की बुधवार रात नाइट ड्यूटी थी। इसके चलते गुरुवार को उनका ड्यूटी ऑफ रहा। वहीं, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव अग्रवाल की गुरुवार को वीआईपी ड्यूटी लगी हुई थी। ऐसे में दोनों ही विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं रहे।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: दून अस्पताल की इमरजेंसी के इलाज पर अफसर 'लाजवाब', मरीज बेहाल, अव्यवस्थाओं के ये है मुख्य कारण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।