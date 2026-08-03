Roorki News: एक डॉक्टर के भरोसे चली जनरल ओपीडी, घंटों इंतजार करते रहे मरीज
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन फिजिशियन डॉ. राशि के अवकाश पर रहने से जनरल ओपीडी का पूरा भार एक डॉक्टर पर आ गया। ऐसे में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी अपनी-अपनी ओपीडी में मरीजों का उपचार किया।
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